Рютте призвал НАТО тратить по 5% ВВП на оборону 18.12.2025, 5:06

Марк Рютте

Чтобы внезапно не оказалось, что Россия стала сильнее Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал НАТО повысить расходы на оборону до 5%, чтобы внезапно не оказалось, что Россия стала значительно сильнее всего Альянса.

Об этом Рютте заявил в интервью BBC.

По словам Рютте, если Альянс не будет тратить 5% ВВП на оборону, через несколько лет Россия может стать значительно сильнее стран НАТО. Сейчас НАТО обязалось тратить 5% на оборону после того, как требование выдвинул президент США Дональд Трамп во время саммита в Гааге.

Рютте отметил, что благодаря президенту США НАТО стало «сильнее, чем когда-либо», а требование президента США тратить больше на оборону стало «самым большим успехом Дональда Трампа во внешней политике».

«Сейчас мы сильнее, но если мы не выполним гаагские решения, через несколько лет мы будем слабее россиян, а это чрезвычайно опасно», - отметил он.

Рютте также добавил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о намерении завоевать украинские территории - так называемые «исторические земли», о которых говорит Кремль - это натуральное «безумие». Рютте напомнил, что Путин уже пожертвовал на алтарь своей безумной идеи 1,1 миллиона россиян.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com