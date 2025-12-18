Около 20 освобожденных белорусских политзаключенных депортировали из страны без паспортов 18.12.2025, 6:01

Им выдали справки.

13 декабря из мест лишения свободы в Беларуси были освобождены 123 политических заключённых, 114 из которых после этого были принудительно перемещены на территорию Украины. Как стало известно «Вясне», за границу без паспортов были вывезены около 20 человек.

Среди тех, у кого забрали паспорта — известные и медийные личности, а также внесенные в «список террористов». С белорусской стороны это никак не объяснялось. Вместо паспортов политзаключенным выдали справки, подтверждающие личность.

На это на первой пресс-конференции обращал внимание правозащитник «Вясны» Влад Лабкович:

«Произошла определенная селекция. Чем думали сотрудники белорусских спецслужб, которые организовывали эту спецоперацию, я не знаю».

Таким образом, в результате люди оказались в другой стране без документов, денег и личных вещей, в состоянии правовой неопределенности.

Это, однако, уже не первый раз, когда лукашисты такое практикуют. Во время предыдущего массового освобождения политзаключенных 11 сентября 2025 года часть из них также оказалась за пределами Беларуси без паспортов, хотя даже в белорусском МВД говорили, что по закону это невозможно.

