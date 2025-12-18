Власти российской Тюмени отказались от автобусов МАЗ

Власти российской Тюмени отказались от автобусов МАЗ1
- 18.12.2025, 11:25
- 1,674
Якобы они не подходят под погодные условия.
Минский автомобильный завод не устраивает некоторых клиентов в России и по своим электробусам.
Климатические условия в Тюмени «все-таки не дают возможности обеспечивать продолжительный период работы» современных электробусов на маршрутах, рассказал мэр этого сибирского города Максим Афанасьев.
По словам градоначальника, городские власти в рамках эксперимента приобрели один электробус (в 2017 году и российского производства) и поставили его на маршрут, пишет «Коммерсантъ». Но его пришлось снять из-за местного климата
Мэр отметил, что в администрации рассматривали «очень качественную линейку» электробусов Минского автомобильного завода. Однако он деликатно подчеркнул, что «погодные условия, в которых они эксплуатируются в Беларуси», отличаются от тюменских.
Отметим, автобусы МАЗ массово горели в России. После этого местные власти начали от них отказываться.