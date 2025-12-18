Польша поставила на боевое дежурство ракетные системы Patriot 18.12.2025, 21:08

Варшава создает многослойную систему ПВО.

Власти Польши поставили ракетные системы Patriot на боевое дежурство, ракеты находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает радиостанция RMF24.

«Это ключевой этап реализации программы «Висла», которая создает интегрированную многослойную систему ПВО Польши», — сказал он, выступая в 3-й бригаде ПРО польской армии.

По словам министра, в период 2027 по 2029 год в страну дислоцируют еще 48 пусковых установок Patriot, которые будут введены в одну систему с американскими истребителями F-35 для защиты воздушного пространства.

В 2024 году Польша подписала контракт с США о производстве 48 установок ЗРК Patriot. По словам посла США в Польше Марка Бжезинского, новые установки позволят стране получить «наивысшие возможности в противовоздушной обороне».

Сторонами контракта стали американская компания RTX, которая прежде носила название Raytheon Technologies Corporation, и польская Huta Stalowa Wola. Ожидалось, что договор даст старт реализации второй стадии программы по созданию системы ПВО дальнего радиуса действия Wisla.

