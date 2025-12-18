закрыть
В правительстве Японии высказались за обладание ядерным оружием

  • 18.12.2025, 21:21
Страна окружена соседями с ядерным оружием.

Японии необходимо обладать ядерным оружием, заявил журналистам чиновник администрации премьер-министра страны Санаэ Такаити, курирующий вопросы безопасности, в ходе неофициальной беседы на условиях, предполагающих неразглашение источника (офф-рекорд), передает Kyodo.

«В конечном счете мы можем полагаться только на себя», — объяснил позицию представитель администрации японского премьера.

При этом он добавил: «Это не то, что можно купить в круглосуточном магазине, это не вопрос ближайшего будущего».

Представитель правительства отметил, что не обсуждал с премьером возможность пересмотра «трех неядерных принципов», и подчеркнул, что эта проблема может расколоть общественное мнение в Японии. Kyodo пишет, что заявление может вызвать критику и за пределами страны.

