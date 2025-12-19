Лукашенко заявил, что в Беларуси при задержании убили оппозиционера 4 19.12.2025, 11:20

1,110

На его слова отреагировал глава МВД Иван Кубраков.

Силовики на днях во время задержания убили «бэчебэшника», который якобы ранил троих сотрудников. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 декабря во время выступления на «всебелорусском народном собрании».

«Вот мы не придали гласности трехдневной давности задержание мерзавца. Ну, как мы его «бэчебэшником» называли — ликвидирован. Но ранил троих наших ребят. Все живы. Один тяжело ранен. Двое — полегче. Но они защищали нас. Вот она, эта наша молодежь», — заявил Лукашенко.

На его слова поднялся глава МВД Иван Кубраков.

Других подробностей диктатор не привел. Силовые ведомства о подобном происшествии не сообщали.

