У иностранцев в Польше за 11 месяцев родилось 18 тысяч детей 1 19.12.2025, 11:15

Белорусы - на втором месте.

С начала 2025 года и до начала декабря в Польше родилось 18 170 детей, один из родителей которых негражданин Польши, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на статистику Министерства цифровизации.

В 2024 году у иностранцев родилось 19.730 детей, в 2023-м — 20.770, в 2022-м — 19.570. Это был переломный год, когда в Польшу из Украины приехало много беженцев. Для сравнения: в 2021 году у иностранцев родилось только 11.860 детей.

Белорусы занимают второе место после украинцев. Еще в 2020 году тройка лидеров выглядела иначе: на первом месте были украинцы, на втором — граждане Италии, на третьем — Великобритании. Скорее всего, речь идет о детях польских эмигрантов в Италию и Британию. Но с 2021 года ситуация изменилась. Крупная волна эмиграции после 2020 года привела к тому, что белорусы вышли на второе место.

Сейчас третье место занимают граждане Турции, что объясняется как экономическими, так и политическими факторами: в 2016 году в стране прошла неудачная попытка переворота, завершившаяся политическим преследованием.

