ВСУ разгромили механизированную колонну россиян 1 19.12.2025, 14:47

Видеофакт.

Украинские бойцы отбили механизированный российский штурм в Днепропетровской области и поразили пять единиц техники и 35 оккупантов.

Об этом сообщает Telegram Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщается, российские войска пытались прорвать позиции 92 отдельной штурмовой бригады бронетехникой с несколькими десятками пехотинцев. Однако экипажи беспилотников взрывообразно встретили противника.

«Поражены два грузовика, танк Т-72, МТ-ЛБ, БМП и около 35 оккупантов. Штурм отбит», - рассказали в Сухопутных войсках.

