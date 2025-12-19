Путин откровенно наврал россиянам, отвечая на вопрос о повышении налогов 2 19.12.2025, 16:42

Российские предприниматели в панике.

Диктатор РФ Владимир Путин объяснил рост налогов для малого бизнеса необходимостью борьбы с «серыми схемами». Об этом глава Кремля заявил во время «Прямой линии», отвечая на вопросы предпринимателей.

Однако по факту речь идет о попытке закрыть растущую дыру в бюджете России, пишет dialog.ua.

Путин признал, что повышение налоговой нагрузки направлено на достижение «сбалансированности бюджета», но заверил, что в будущем власти якобы рассчитывают снизить налоги. По его словам, нынешние меры не будут вечными, а конечной целью остается облегчение бремени для бизнеса.

Поводом для дискуссии стал вопрос владельца пекарни, который пожаловался, что с нового года ему придется одновременно платить налог с дохода, НДС, нанимать бухгалтера и нести дополнительные расходы. Предприниматель прямо заявил, что многие малые компании в такой ситуации либо закроются, либо уйдут в тень. Путин в ответ дал понять, что государство сознательно сворачивает прежние меры поддержки малого бизнеса.

Правитель заявил, что власти зафиксировали активное использование льготных режимов для «серого и черного импорта», особенно в торговле и индивидуальном предпринимательстве. При этом он подчеркнул, что производственный бизнес, по его версии, не должен пострадать.

Однако реальные изменения говорят об обратном. Правительство снизило порог дохода, с которого малый бизнес обязан платить НДС, и одновременно повысило ставку налога с 20 до 22%. Это напрямую увеличивает нагрузку на предпринимателей и позволяет государству компенсировать нехватку бюджетных доходов.

Рост НДС, планы свернуть режим самозанятости, ужесточение патентной системы и даже введение платной регистрации смартфонов в базе IMEI – все эти меры укладываются в одну логику. Россия, которая тратит миллиарды на войну в Украине, ищет деньги, и основным источником будет малый бизнес и население.

