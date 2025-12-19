закрыть
19 декабря 2025, пятница, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин откровенно наврал россиянам, отвечая на вопрос о повышении налогов

2
  • 19.12.2025, 16:42
  • 4,328
Путин откровенно наврал россиянам, отвечая на вопрос о повышении налогов

Российские предприниматели в панике.

Диктатор РФ Владимир Путин объяснил рост налогов для малого бизнеса необходимостью борьбы с «серыми схемами». Об этом глава Кремля заявил во время «Прямой линии», отвечая на вопросы предпринимателей.

Однако по факту речь идет о попытке закрыть растущую дыру в бюджете России, пишет dialog.ua.

Путин признал, что повышение налоговой нагрузки направлено на достижение «сбалансированности бюджета», но заверил, что в будущем власти якобы рассчитывают снизить налоги. По его словам, нынешние меры не будут вечными, а конечной целью остается облегчение бремени для бизнеса.

Поводом для дискуссии стал вопрос владельца пекарни, который пожаловался, что с нового года ему придется одновременно платить налог с дохода, НДС, нанимать бухгалтера и нести дополнительные расходы. Предприниматель прямо заявил, что многие малые компании в такой ситуации либо закроются, либо уйдут в тень. Путин в ответ дал понять, что государство сознательно сворачивает прежние меры поддержки малого бизнеса.

Правитель заявил, что власти зафиксировали активное использование льготных режимов для «серого и черного импорта», особенно в торговле и индивидуальном предпринимательстве. При этом он подчеркнул, что производственный бизнес, по его версии, не должен пострадать.

Однако реальные изменения говорят об обратном. Правительство снизило порог дохода, с которого малый бизнес обязан платить НДС, и одновременно повысило ставку налога с 20 до 22%. Это напрямую увеличивает нагрузку на предпринимателей и позволяет государству компенсировать нехватку бюджетных доходов.

Рост НДС, планы свернуть режим самозанятости, ужесточение патентной системы и даже введение платной регистрации смартфонов в базе IMEI – все эти меры укладываются в одну логику. Россия, которая тратит миллиарды на войну в Украине, ищет деньги, и основным источником будет малый бизнес и население.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко