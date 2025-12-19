закрыть
19 декабря 2025, пятница, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ в третий раз ударила по нефтяной платформе РФ в Каспийском море

2
  • 19.12.2025, 17:18
СБУ в третий раз ударила по нефтяной платформе РФ в Каспийском море

Она принадлежит «Лукойлу».

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, принадлежащую компании «Лукойл».

Об этом РБК-Украина сообщили источник в СБУ.

По данным источника в СБУ, на этот раз удару подверглась буровая установка на месторождении «Ракушечное» (имени Валерия Грайфера), которая принадлежит российской компании «Лукойл».

Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы, что является критическим элементом ее работы.

Ранее дроны СБУ уже поражали ледостойкие нефтедобывающие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море.

Следствием становилась остановка производственных процессов на этих объектах.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко