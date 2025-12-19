СБУ в третий раз ударила по нефтяной платформе РФ в Каспийском море

СБУ в третий раз ударила по нефтяной платформе РФ в Каспийском море2
- 19.12.2025, 17:18
Она принадлежит «Лукойлу».
Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, принадлежащую компании «Лукойл».
Об этом РБК-Украина сообщили источник в СБУ.
По данным источника в СБУ, на этот раз удару подверглась буровая установка на месторождении «Ракушечное» (имени Валерия Грайфера), которая принадлежит российской компании «Лукойл».
Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы, что является критическим элементом ее работы.
Ранее дроны СБУ уже поражали ледостойкие нефтедобывающие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море.
Следствием становилась остановка производственных процессов на этих объектах.