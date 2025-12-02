Литва может перенести ночные рейсы из аэропорта Вильнюса в Каунас
- 2.12.2025, 8:50
Из-за провокаций белорусского режима.
Из-за участившихся случаев прилета метеозондов, которые нарушают работу Вильнюсского аэропорта, в Литве рассматривается возможность выполнения ночных рейсов из Каунаса. Об этом заявил представитель премьер-министра Игнас Добровольскас, пишет MadeinVilnius.
«Мы оцениваем возможность переноса ночных рейсов в другие аэропорты страны, например в Каунас, продолжаем применять меры против местных контрабандных сетей, активно используем дипломатические каналы», — заявил Игнас Альгирдас Добровольскас агентству BNS.
По его словам, правительство на данный момент не рассматривает закрытие границы с Беларусью.
«Наше внимание сосредоточено на том, как реально помочь людям и бизнесу сейчас», — сказал чиновник.
Напомним, вечером в воскресенье, 30 ноября, вильнюсский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы — по предварительной информации, из-за очередного вторжения метеозондов с контрабандой со стороны Беларуси. Аэропорт возобновил работу 1 декабря в 5.00.
Директор компании Oro navigacija (Воздушная навигация) Саулюс Батавичюс заявил, что в сторону Литвы было запущено около 60 шаров, порядка 40 из них находились в критически важных для посадки самолетов зонах.
В МВД Литвы сообщили, что планов по повторному закрытию границы с Беларусью пока нет, но этот вариант не исключен.