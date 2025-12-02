Литва может перенести ночные рейсы из аэропорта Вильнюса в Каунас 2.12.2025, 8:50

Из-за провокаций белорусского режима.

Из-за участившихся случаев прилета метеозондов, которые нарушают работу Вильнюсского аэропорта, в Литве рассматривается возможность выполнения ночных рейсов из Каунаса. Об этом заявил представитель премьер-министра Игнас Добровольскас, пишет MadeinVilnius.

«Мы оцениваем возможность переноса ночных рейсов в другие аэропорты страны, например в Каунас, продолжаем применять меры против местных контрабандных сетей, активно используем дипломатические каналы», — заявил Игнас Альгирдас Добровольскас агентству BNS.

По его словам, правительство на данный момент не рассматривает закрытие границы с Беларусью.

«Наше внимание сосредоточено на том, как реально помочь людям и бизнесу сейчас», — сказал чиновник.

Напомним, вечером в воскресенье, 30 ноября, вильнюсский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы — по предварительной информации, из-за очередного вторжения метеозондов с контрабандой со стороны Беларуси. Аэропорт возобновил работу 1 декабря в 5.00.

Директор компании Oro navigacija (Воздушная навигация) Саулюс Батавичюс заявил, что в сторону Литвы было запущено около 60 шаров, порядка 40 из них находились в критически важных для посадки самолетов зонах.

В МВД Литвы сообщили, что планов по повторному закрытию границы с Беларусью пока нет, но этот вариант не исключен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com