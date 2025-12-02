Радиоведущая из ЮАР вербовала боевиков на войну против Украины 2.12.2025, 9:12

1,382

Журналистка предстала перед судом.

Южноафриканская радиоведущая Нонкулулеко Мантула предстала перед судом по обвинению в вербовке четырех мужчин для участия в войне против Украины на стороне России.

Об этом сообщает Associated Press.

Южноафриканская полиция сообщила, что трое мужчин были задержаны при попытке сесть на рейс в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Полиция считает, что один человек уже уехал в Россию после того, как его завербовала Мантула.

Арест ведущей государственной радиостанции SAFM состоялся на фоне отдельного расследования полицией дела против дочери бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы, которая якобы обманом склонила еще 17 мужчин воевать на стороне России в Украине.

Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку из парламента и всех государственных должностей. Ее сводная сестра обвинила ее в том, что она обманом заставила мужчин поехать в Россию под предлогом прохождения обучения по безопасности, которое поможет им получить работу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com