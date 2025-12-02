Стала известна важная информация по встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером 3 2.12.2025, 14:33

Самолет приземлился в Москве.

Правитель РФ Владимир Путин во вторник после 17:00 (по Минску) встретится в Кремле со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, сообщил Кремль.

«После 17:00 начнется российско-американская встреча. Путин в Кремле примет господина Уиткоффа, главного переговорщика по украинским делам американского, который прибудет сюда. Вместе с ним также Джаред Кушнер будет, и состоится беседа», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Переговоры продлятся столько, сколько потребуется, добавил он.

Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, приземлился в Москве, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на авиационные службы.

