Экс-глава европейской дипломатии задержана по делу о мошенничестве 1 2.12.2025, 16:34

2,050

Федерика Могерини

Бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних связей.

В Бельгии по делу о мошенничестве задержана бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини. Об этом сообщили бельгийские издания Le Soir и LʼEcho со ссылкой на источники.

По информации издания Euractiv, утром 2 декабря бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних связей (EEAS) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.

Полицейские задержали трех человек для допроса. Источники бельгийских СМИ заявляют, что среди задержанных — Федерика Могерини, которая занимает должность ректора Колледжа Европы. Еще один предполагаемый задержанный — бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.

Расследование началось после заявлений о том, что EEAS и Колледж Европы, как утверждается, злоупотребляли средствами Евросоюза в 2021 и 2022 годах.

Федерика Могерини занимала пост председателя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год. С сентября 2020 года Могерини — ректор Колледжа Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com