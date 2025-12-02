закрыть
2 декабря 2025, вторник, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-глава европейской дипломатии задержана по делу о мошенничестве

1
  • 2.12.2025, 16:34
  • 2,050
Экс-глава европейской дипломатии задержана по делу о мошенничестве
Федерика Могерини

Бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних связей.

В Бельгии по делу о мошенничестве задержана бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини. Об этом сообщили бельгийские издания Le Soir и LʼEcho со ссылкой на источники.

По информации издания Euractiv, утром 2 декабря бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних связей (EEAS) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге, а также в нескольких частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС.

Полицейские задержали трех человек для допроса. Источники бельгийских СМИ заявляют, что среди задержанных — Федерика Могерини, которая занимает должность ректора Колледжа Европы. Еще один предполагаемый задержанный — бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино.

Расследование началось после заявлений о том, что EEAS и Колледж Европы, как утверждается, злоупотребляли средствами Евросоюза в 2021 и 2022 годах.

Федерика Могерини занимала пост председателя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 год. С сентября 2020 года Могерини — ректор Колледжа Европы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип