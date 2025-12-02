Рекордный объем российской нефти застрял в море 2.12.2025, 18:22

2,282

Иллюстративное фото

Из-за санкций США.

Россия по-прежнему отгружает нефть из своих портов в привычных масштабах, однако находить покупателей становится все сложнее. Как сообщает Bloomberg, этой осенью объем сырья, «застрявшего» в море, вырос более чем на 20%, а время перехода танкеров до китайских портов увеличилось в полтора раза. Участники рынка несут дополнительные издержки, а снижение цены из-за санкционного давления еще сильнее бьет по доходам российского бюджета.

По данным агентства, к концу ноября в танкерах находилось около 182 млн баррелей российской нефти — это суда, которые фактически превращаются из транспорта в импровизированные хранилища. По сравнению с концом августа, когда Дональд Трамп повысил пошлину на импорт российской нефти в Индию до 50%, объем увеличился на 21%.

Удар по экспорту усилился и после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» в октябре. Крупнейшие индийские переработчики сначала полностью прекратили закупки российского сырья, а затем начали заменять его нефтью от компаний, не попавших под ограничения. Китайские покупатели, встревоженные дополнительными рисками, также сократили закупки.

Несмотря на то, что среднесуточные поставки из России остаются высокими (3,46 млн баррелей за четыре недели по 30 ноября), танкеры проводят в пути заметно больше времени. В частности, маршрут из порта Козьмино до китайских терминалов для судов с сортом ESPO, загруженных в ноябре, занимал более 12 дней — тогда как в августе он требовал чуть больше восьми.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com