Ученые выяснили, как физическая активность помогает бороться с раком 2.12.2025, 18:55

Секрет — в перехвате глюкозы.

Исследователи из Йельской школы медицины обнаружили новый механизм, благодаря которому физическая активность может замедлять рост опухолей. Оказалось, что при упражнении мышцы «перехватывают» глюкозу, необходимую для роста раковых клеток, что замедляет развитие опухоли, пишет NewScientist (перевод — сайт Charter97.org).

В эксперименте ученые ввели клетки рака молочной железы 18 мышам, из которых 12 были на диете, вызывающей ожирение. Половина животных имела доступ к беговому колесу и могла тренироваться по желанию. Через четыре недели опухоли у ожиревших мышей, которые занимались физической активностью, были на 60% меньше, чем у малоподвижных с ожирением, и даже немного меньше, чем у мышей с нормальным весом.

Исследование показало, что тренировка повышает потребление кислорода и глюкозы мышцами, снижая при этом их поступление в опухоли. Анализ активности генов выявил изменения в 417 генах метаболических путей, включая подавление белка mTOR, который отвечает за рост клеток.

«Аэробная активность фундаментально меняет метаболическое соперничество между мышцами и опухолями», — отмечает Рейчел Перри, ведущий автор исследования. По ее словам, механизм, скорее всего, действует и у людей, включая тех, кто не страдает ожирением.

Эксперты подчеркивают, что низкая мышечная масса повышает риск смерти от рака, поскольку мышцы конкурируют с опухолью за глюкозу. «Физическая активность может рассматриваться как лекарство от рака наряду с другими методами лечения», — добавляет Роб Ньютон из Университета Эдит Коэн в Австралии.

Ученые считают, что эффект упражнений на рост опухолей реализуется через несколько механизмов, включая метаболизм, иммунную систему и микробиом.

