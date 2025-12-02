Ученые предложили неожиданный способ для строительства на Марсе

Ученые предложили неожиданный способ для строительства на Марсе1
- 2.12.2025, 21:08
- 1,182
Международная команда ученых вдохновилась природой.
Человечество давно мечтает о жизни вне Земли — и Марс все чаще рассматривают как наш следующий дом. Но условия на Красной планете так суровы, что везти стройматериалы с Земли слишком дорого и невыгодно. Международная команда ученых предложила выход, вдохновившись природой: использовать местную марсианскую пыль и работать с ней с помощью микробов — так, чтобы «вырастить» пригодные для жилья стены прямо на Марсе. Работа опубликована в журнале Frontiers in Microbiology (FM).
Концепция строится на биоминерализации — естественном процессе, когда микроорганизмы выделяют минеральные соединения, превращая рыхлый грунт в твердый материал. Среди кандидатов — бактерия Sporosarcina pasteurii, способная «склеивать» грунт за счет продукции карбоната кальция, и цианобактерия Chroococcidiopsis, выжившая даже в суровых земных аналогах марсианской среды. Вместе они могли бы не просто укреплять марсианский реголит, но и создавать «биоцемент» — основу для 3D-печати домов.
При этом микробная система могла бы выполнять двойную роль. Помимо строительства, Chroococcidiopsis выделяет кислород, что потенциально пригодится для жизнеобеспечения первых поселений. А побочные продукты метаболизма — например, аммиак — в перспективе может стать частью замкнутых агросистем и даже шагом в сторону долгосрочного «озеленения» Марса.
До реального марсианского строительства еще далеко: многие технологии требуют проверки в условиях, имитирующих марсианский климат — слабое притяжение, радиацию, дефицит воды. Но первые лабораторные эксперименты на земных аналога реголита уже показывают, что идея жизнеспособна. Если все сложится, будущие марсианские дома могут оказаться построены простыми бактериями.