Ученые: Время на Марсе идет иначе 2.12.2025, 22:58

Впервые рассчитано, насколько быстрее идет время на красной планете по сравнению с Землей.

Физики из Национального института стандартов и технологий США впервые вычислили, насколько быстрее идут часы на Марсе по сравнению с Землей. Марсианские сутки «убегают» вперед примерно на 477 микросекунд — и это усредненное значение. В течение марсианского года разница может колебаться еще на ±226 микросекунд из-за орбиты планеты и влияния небесных тел. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AstroJournal).

По теории относительности Эйнштейна, течение времени зависит от гравитации и скорости движения объекта. Где гравитация слабее — там часы идут быстрее. На Марсе она почти в три раза ниже, чем на Земле, поэтому местное время «ускорено».

Ученые выбрали точку на поверхности Марса — аналог «нулевого уровня моря» — и рассчитали, как именно там будет идти время. В отличие от Луны, где часы тикают стабильно на 56 микросекунд быстрее, Марс демонстрирует значительные суточные колебания.

«Это была гораздо более сложная задача, чем для Луны. Марс — часть нелинейной системы четырых тел, а такие расчеты невероятно трудоемки», — отметил Патла.

Разница менее полумиллисекунды звучит незначительно, но для связи и навигации такие величины критичны. Современные 5G-сети требуют точности до 0,1 микросекунды — для межпланетной связи потребуются еще более жесткие стандарты.

Сегодня сигнал между Землей и Марсом идет от 4 до 24 минут. Но если часы двух планет будут синхронизированы, можно строить устойчивые коммуникационные сети без потерь данных и задержек при передаче.

Ученые уверены: расчеты станут основой для будущей «солнечной» системы времени — единого стандарта, который однажды будет работать не только на Земле, но и на Луне, Марсе и других планетах.

