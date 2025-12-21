Лукашенко привез Путину картину

Лукашенко привез Путину картину1
- 21.12.2025, 20:36
- 1,020
На ней — любимое место встречи двух диктаторов.
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что в Санкт-Петербург белорусская делегация привезла картину для Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Лукашенко участвует 21 и 22 декабря в саммитах ЕАЭС и СНГ.
Речь о картине, написанной известным белорусских художником. На полотне изображены пейзажи Валаама.
Отметим, Валаам стал местом встреч двух диктаторов. Путин и Лукашенко встречаются на этом острове практически ежегодно.