Лукашенко привез Путину картину 1 21.12.2025, 20:36

На ней — любимое место встречи двух диктаторов.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что в Санкт-Петербург белорусская делегация привезла картину для Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко участвует 21 и 22 декабря в саммитах ЕАЭС и СНГ.

Речь о картине, написанной известным белорусских художником. На полотне изображены пейзажи Валаама.

Отметим, Валаам стал местом встреч двух диктаторов. Путин и Лукашенко встречаются на этом острове практически ежегодно.

