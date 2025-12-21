Офицер ВСУ: Купянск полностью зачистят от россиян 1 21.12.2025, 21:26

Оккупанты заблокированы на северной окраине города.

Купянск в ближайшей перспективе может быть полностью освобождён от российских войск. Об этом в комментарии «Эспрессо» заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины «Ахиллес» Юрий Федоренко.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают успешную зачистку правобережной части города от российской пехоты.

«На данный момент противник заблокирован на северной окраине. Он не может проникать в город и не способен полноценно обеспечивать свои подразделения логистикой. Все снабжение осуществляется исключительно по воздуху. Поэтому я убеждён, что в обозримом будущем при поддержке украинского народа мы сможем выполнить задачу полной деоккупации Купянска», — отметил Федоренко.

Он также сообщил, что российские войска пытаются активнее использовать бронированную технику, рассчитывая прорываться под прикрытием неблагоприятных погодных условий, однако безуспешно. Такая тактика применяется не только в районе Купянска, куда противник стремится пробиться, но и под Волчанском, где активность россиян также остаётся высокой.

«Их цель — полностью захватить город и продвинуться дальше. Речь идёт не просто об оккупации населённого пункта, а о попытке обойти его с флангов и создать буферную зону, которая помешает Силам обороны в дальнейшем провести повторную деоккупацию. Именно такой сценарий ранее был реализован на Купянском направлении», — пояснил Федоренко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com