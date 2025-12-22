Перехваченный США танкер с венесуэльской нефтью связан с Китаем
- 22.12.2025, 2:33
Он поставлял нефть также в Малайзию.
Перехваченный ранее Береговой охраной США нефтяной танкер — это судно Centuries, обратил внимание Lloyd’s List. Centuries не находился ни в одном санкционном списке США на момент перехвата. Владельцем является зарегистрированная в Гонконге компания Centuries Shipping Limited, следует из данных Starboard Maritime Intelligence.
Как сообщает Lloyd’s List, танкер загрузил около 1,8 млн баррелей нефти на венесуэльском терминале Хосе в период с 9 по 12 декабря. На момент перехвата пунктом назначения указывалась Малайзия. В течение последнего года судно регулярно осуществляло поставки венесуэльской нефти в Китай и Малайзию.
По версии Белого дома, Centuries перевозил нефть государственной компании Petróleos de Venezuela SA, находящейся под американскими санкциями.