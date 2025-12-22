закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 8:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь начала покупать российское молоко и сливки

  • 22.12.2025, 8:10
Беларусь начала покупать российское молоко и сливки

Неожиданная статистика.

Россия в январе-сентябре этого года нарастила экспорт молока и сливок в упаковке на 23%. Беларусь, как это ни удивительно, в тройке основных покупателей этих продуктов, пишет «Белорусы и рынок».

Из общей суммы в 40 млн долларов (29 тыс. тонн), в которую оценивается молочный экспорт России, на Беларусь пришлось 4 млн или 10%, сообщает «Агроэкспорт».

Лидерами в импорте российской молочки в указанном периоде стали Казахстан и Кыргызстан, доля которых в совокупном объеме составила, соответственно, 54% и 11%.

Также 7% - это импорт малопризнанной Абхазии и 6% - Грузии.

Как отмечают эксперты «Агроэкспорта», наибольшая доля экспорта (18 млн долларов) приходится на молочную продукцию с содержанием жира выше 10% масс.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко