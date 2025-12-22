Беларусь начала покупать российское молоко и сливки 22.12.2025, 8:10

Неожиданная статистика.

Россия в январе-сентябре этого года нарастила экспорт молока и сливок в упаковке на 23%. Беларусь, как это ни удивительно, в тройке основных покупателей этих продуктов, пишет «Белорусы и рынок».

Из общей суммы в 40 млн долларов (29 тыс. тонн), в которую оценивается молочный экспорт России, на Беларусь пришлось 4 млн или 10%, сообщает «Агроэкспорт».

Лидерами в импорте российской молочки в указанном периоде стали Казахстан и Кыргызстан, доля которых в совокупном объеме составила, соответственно, 54% и 11%.

Также 7% - это импорт малопризнанной Абхазии и 6% - Грузии.

Как отмечают эксперты «Агроэкспорта», наибольшая доля экспорта (18 млн долларов) приходится на молочную продукцию с содержанием жира выше 10% масс.

