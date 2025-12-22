закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь привезли первую партию китайских Jetour T1

  • 22.12.2025, 12:06
В Беларусь привезли первую партию китайских Jetour T1
Фото: Onliner

Названа цена авто.

Новинка Jetour T1 приехала в Беларусь: у клиентов есть возможность выбрать из двух моторов и двух коробок передач. Цены стартуют от 92 000 рублей, пишет «Онлайнер».

Jetour T1 в Беларуси предлагается с двумя моторами на выбор: турбомотор 2 литра мощностью 245 лошадиных сил в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом и мотор 1,5 л мощностью 170 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Фото: Onliner

Длина кроссовера — 4705 мм, ширина — 1967 мм, высота — 1843 мм. Дорожный просвет — 190 мм, багажник объемом 574 литра за спинками второго ряда и 1455 литров со сложенными сиденьями. Объем бензобака — 70 литров.

По цветам в наличии автомобили черного, синего, золотистого, серебристого и белого цветов.

Фото: Onliner
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко