В Беларусь привезли первую партию китайских Jetour T1 22.12.2025, 12:06

Фото: Onliner

Названа цена авто.

Новинка Jetour T1 приехала в Беларусь: у клиентов есть возможность выбрать из двух моторов и двух коробок передач. Цены стартуют от 92 000 рублей, пишет «Онлайнер».

Jetour T1 в Беларуси предлагается с двумя моторами на выбор: турбомотор 2 литра мощностью 245 лошадиных сил в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом и мотор 1,5 л мощностью 170 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Фото: Onliner

Длина кроссовера — 4705 мм, ширина — 1967 мм, высота — 1843 мм. Дорожный просвет — 190 мм, багажник объемом 574 литра за спинками второго ряда и 1455 литров со сложенными сиденьями. Объем бензобака — 70 литров.

По цветам в наличии автомобили черного, синего, золотистого, серебристого и белого цветов.

Фото: Onliner

