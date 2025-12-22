Доставка грузов из Китая в Россию оказалась втрое дороже, чем в Европу 1 22.12.2025, 14:49

1,552

Плата за санкции.

Стоимость доставки контейнеров с грузом из Китая в Россию и в Европу с октября отличаются в несколько раз, обратили внимание аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. К середине декабря контейнерный индекс Центра ценовых исследований (ЦЦИ) составил $6159, а доставка контейнера с Востока в Роттердам обойдется в $1957, показывает международный индекс Drewry, пишет The Moscow Times.

«Это плата за санкции с двух сторон», – объясняет сотрудник логистической компании. Доля логистики в конечной цене товара составляет от 2% до 16%, оценивала ассоциация автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс». Чем тяжелее товар, тем она больше и достигает максимума для мебели и промышленного оборудования – например, станков.

Индекс ЦЦИ отражает средневзвешенные спотовые ставки на перевозку 40-футового контейнера морем и по железной дороге из Шанхая до склада получателя в Москве по четырем маршрутам: через порты Владивостока, Санкт-Петербурга и Новороссийска, а также для прямой доставки из Китая в Москву по железной дороге. Если представить, что загрузка 40-футового контейнера составляет около 20 т, то перевозка 1 кг импортного груза будет стоить 25 рублей, подсчитали эксперты Газпромбанка, исходя из данных на середину месяца.

Основной рост пришелся на осень: в начале октября индекс составлял около $5000, с начала декабря индекс вырос на 6%. Росту индекса способствовало повышение цен на морской фрахт из Шанхая в порты Северо-Запада страны и увеличение тарифов РЖД на 10% с 1 декабря, отмечают аналитики ЦЦИ.

До этого индекс падал с конца прошлого года, сейчас он на 31% ниже, чем в декабре 2024 г. Цены на перевозку контейнеров в России обрушились прошлой зимой из-за сокращения объемов импорта и до сих пор не восстановились. В этом году индекс находился под давлением из-за падения импорта, избытка мощностей и жесткой ценовой конкуренции, отмечено в мониторинге ЦЦИ. На минимуме, летом и осенью, индекс опускался до $5-5,2 тыс. Декабрьский рост носит технический и сезонный характер, а не отражает разворот тренда, считают аналитики ЦЦИ, это «краткосрочная коррекция после глубокой просадки». Спрос на доставку под конец года традиционно оживился, а предложение в небольшом дефиците, поскольку перевозчики в ответ на падение импорта сократили мощности, объясняют они. Стоимость перевозок в 2026 г., по их мнению, будет зависеть от того, восстановится ли импорт.

Мировые индексы, отражающие стоимость доставки контейнеров, тоже повышаются вслед за сезонным ростом ставок фрахта, и даже быстрее, чем российский индекс. Мировой индекс Drewry с начала декабря вырос на 13%, отмечают аналитики ЦЦИ, и теперь он уже выше, чем тот, на который опирались аналитики ЦЭП Газпромбанка – $2,182 тыс. за 40-футовый контейнер. Но все равно разница со стоимостью перевозки в Россию получается огромной.

Так было всегда, но до 2022 г. разница исчислялась десятками процентов, а после начала войны и введения санкций цены стали отличаться в разы, рассказывает топ-менеджер крупной логистической компании. «Это плата за санкции с двух сторон: за создание специальных перевозчиков, работающих с Россией, за риски этих компаний, за особые тарифы страховки, а также за ужесточающееся регулирование с российской стороны», – объясняет другой логист.

Например, 8 декабря международное страховое объединение судовладельцев American Club уведомило клиентов о возможных задержках и издержках при заходе в российские порты из-за вступившего в силу с 25 ноября постановления, согласно которому любое иностранное судно для захода в порт должно будет получать разрешение ФСБ. Чтобы его получить, надо уведомить спецслужбу о 10 последних портах захода, после чего начнется проверка, занимающая двое суток.

«И за все это, конечно, в итоге переплачивает российский покупатель», – заключает топ-менеджер логистической компании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com