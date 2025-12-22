закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 16:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Славутиче простились с белоруской, которая воевала в составе ВСУ

  • 22.12.2025, 16:02
  • 2,622
В Славутиче простились с белоруской, которая воевала в составе ВСУ

У нее осталось двое детей.

В украинском городе Славутич похоронили белоруску Наталью Боришовец. Она воевала в составе ВСУ, пишет «Флагшток».

Наталье было 38 лет, она родилась в Любани в Минской области, но много лет прожила в Славутиче. Там она закончила школу, работала в сфере торговли.

К ВСУ Наталья присоединилась в 2024 году, она служила в звании солдата. Умерла во время прохождения лечения в военно-медицинском клиническом центре Киева.

У Натальи остались двое детей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко