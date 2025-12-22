В Славутиче простились с белоруской, которая воевала в составе ВСУ
В украинском городе Славутич похоронили белоруску Наталью Боришовец. Она воевала в составе ВСУ, пишет «Флагшток».
Наталье было 38 лет, она родилась в Любани в Минской области, но много лет прожила в Славутиче. Там она закончила школу, работала в сфере торговли.
К ВСУ Наталья присоединилась в 2024 году, она служила в звании солдата. Умерла во время прохождения лечения в военно-медицинском клиническом центре Киева.
У Натальи остались двое детей.