23 декабря 2025, вторник, 8:17
Украинские дроны атаковали российский стратегический завод «Ставролен»

  • 23.12.2025, 8:02
Местные жители сообщают о нескольких взрывах и пожаре.

В ночь на 23 декабря БпЛА атаковали стратегические объекты на территории Ставропольского края России. По предварительной информации, целью стал химический завод «Ставролен» в Буденновске, пишут российские Telegram-каналы, заметил «Диалог».

По данным Telegram-каналов, взрывы в Буденновске этой ночью раздались вскоре после полуночи. Местные жители сообщают о нескольких взрывах и пожаре в районе «Ставролена». Фотографии и видео, размещенные в социальных сетях, подтверждают эту информацию.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе в 00:27 была объявлена воздушная опасность. О последствиях атаки он сообщать не стал.

В Ставропольском крае России расположено множество военных и стратегических объектов, по которым ВСУ регулярно наносят удары. В частности, в ночь на 4 декабря Силы обороны Украины успешно поразили «Невинномысский Азот» — предприятие, выпускающее компоненты для взрывчатых веществ.

