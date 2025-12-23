Украинские воины вышли из Северска 23.12.2025, 20:36

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские защитники вышли из Северска Донецкой области. Такое решение было принято, чтобы сохранить жизни воинов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

В Генштабе отметили, что в районе Северска продолжаются тяжелые бои. Россияне имеют существенное преимущество в технике и живой силе. Они продолжают попытки наступления, несмотря на существенные потери.

«С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой», - подчеркнуло украинское военное командование.

В Генштабе объяснили, что враг продвинулся благодаря значительном преимуществе в живой силе о постоянному давлению малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях.

«Город остается под огневым контролем наших войск. Находящимся в городе оккупантам наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокировка подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения», - добавили там.

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении.

