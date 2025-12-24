закрыть
Голый минчанин вылез на глазах у прохожих из канализационного люка

  • 24.12.2025, 13:51
Голый минчанин вылез на глазах у прохожих из канализационного люка

В милиции рассказали, что он там делал.

Житель Минска обратился в службу 102, сообщив, что стал очевидцем необычного происшествия: из канализационного люка на улице выбрался полностью обнаженный мужчина. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы Заводского РУВД, которые задержали нарушителя. Точное место инцидента не уточняется, сообщает неофициальный Telegram-канал пресс-службы МВД.

Как выяснилось, задержанному 42 года, он является жителем столицы. Ранее в тот же день мужчина распивал алкоголь в компании знакомых. Во время застолья участники решили добавить «острых ощущений» и заключили спор: проигравший должен был спуститься в канализационный колодец.

Проиграв пари, мужчина согласился выполнить условие. Чтобы не испачкать одежду, он полностью разделся и залез в люк. Спустя некоторое время он выбрался наружу, где его и заметили прохожие.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

