Голый минчанин вылез на глазах у прохожих из канализационного люка 24.12.2025, 13:51

В милиции рассказали, что он там делал.

Житель Минска обратился в службу 102, сообщив, что стал очевидцем необычного происшествия: из канализационного люка на улице выбрался полностью обнаженный мужчина. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы Заводского РУВД, которые задержали нарушителя. Точное место инцидента не уточняется, сообщает неофициальный Telegram-канал пресс-службы МВД.

Как выяснилось, задержанному 42 года, он является жителем столицы. Ранее в тот же день мужчина распивал алкоголь в компании знакомых. Во время застолья участники решили добавить «острых ощущений» и заключили спор: проигравший должен был спуститься в канализационный колодец.

Проиграв пари, мужчина согласился выполнить условие. Чтобы не испачкать одежду, он полностью разделся и залез в люк. Спустя некоторое время он выбрался наружу, где его и заметили прохожие.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com