Голый минчанин вылез на глазах у прохожих из канализационного люка
- 24.12.2025, 13:51
В милиции рассказали, что он там делал.
Житель Минска обратился в службу 102, сообщив, что стал очевидцем необычного происшествия: из канализационного люка на улице выбрался полностью обнаженный мужчина. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы Заводского РУВД, которые задержали нарушителя. Точное место инцидента не уточняется, сообщает неофициальный Telegram-канал пресс-службы МВД.
Как выяснилось, задержанному 42 года, он является жителем столицы. Ранее в тот же день мужчина распивал алкоголь в компании знакомых. Во время застолья участники решили добавить «острых ощущений» и заключили спор: проигравший должен был спуститься в канализационный колодец.
Проиграв пари, мужчина согласился выполнить условие. Чтобы не испачкать одежду, он полностью разделся и залез в люк. Спустя некоторое время он выбрался наружу, где его и заметили прохожие.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.