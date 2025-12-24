закрыть
24 декабря 2025, среда, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР обнародовало видео спецоперации в Покровске

  • 24.12.2025, 18:06
ГУР обнародовало видео спецоперации в Покровске

Опубликованы кадры ближнего боя и десантирования.

В спецоперации на западе Покровска, которая состоялась в ноябре 2025 года, участвовали бойцы отряда Black Winter Group, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

На эксклюзивном видео из-под Покровска — около двух десятков разведчиков, которых провожает в бой лично руководитель ГУР Кирилл Буданов. На кадрах, опубликованных пресс-службой на странице Facebook, бойцы загрузились в вертолеты Black Hawk и высадились на указанном отрезке фронта. Вместе с ними действовали аэроразведчики и операторы FPV. Фрагменты спецоперации, которые появились 24 декабря, показывают построение перед выездом, полет, десантирование. Кроме того, показали бои внутри домов в Покровске. Стычки с противником происходили в полной темноте: слышно, как бойцы командуют россиянам сложить оружие.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта