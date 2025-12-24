ГУР обнародовало видео спецоперации в Покровске 24.12.2025, 18:06

Опубликованы кадры ближнего боя и десантирования.

В спецоперации на западе Покровска, которая состоялась в ноябре 2025 года, участвовали бойцы отряда Black Winter Group, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

На эксклюзивном видео из-под Покровска — около двух десятков разведчиков, которых провожает в бой лично руководитель ГУР Кирилл Буданов. На кадрах, опубликованных пресс-службой на странице Facebook, бойцы загрузились в вертолеты Black Hawk и высадились на указанном отрезке фронта. Вместе с ними действовали аэроразведчики и операторы FPV. Фрагменты спецоперации, которые появились 24 декабря, показывают построение перед выездом, полет, десантирование. Кроме того, показали бои внутри домов в Покровске. Стычки с противником происходили в полной темноте: слышно, как бойцы командуют россиянам сложить оружие.

