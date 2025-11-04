закрыть
4 ноября 2025, вторник
Появилось видео дерзкой высадки десанта ГУР в Покровске

  • 4.11.2025, 10:43
  • 2,406
Появилось видео дерзкой высадки десанта ГУР в Покровске

Уникальные кадры.

В определенном районе Покровска продолжается операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в ГУР, публикуя видео.

«Уникальные кадры боевой работы на фронте бойцов Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины в Покровске Донецкой области», — говорится в описании к видео.

На кадрах высадка десанта ГУР, уничтожение позиций и живой силы врага.

