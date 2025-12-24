закрыть
24 декабря 2025, среда, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США рассекретили стенограммы разговоров Путина и Буша

3
  • 24.12.2025, 20:16
  • 2,678
В США рассекретили стенограммы разговоров Путина и Буша
Владимир Путин и Джордж Буш
Фото: National Security Archive

Речь идет о разговорах, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.

Архив нацбезопасности США рассекретил стенограммы переговоров президента России Владимира Путина и экс-президента США Джорджа Буша. Информацию публикует The National Security Archive.

Речь идет о разговорах двух лидеров, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.

Первая их встреча прошла в Словении, там между лидерами состоялся дружественный диалог, во время которого Буш назвал Россию частью западного мира.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта