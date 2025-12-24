В США рассекретили стенограммы разговоров Путина и Буша

В США рассекретили стенограммы разговоров Путина и Буша3
- 24.12.2025, 20:16
Речь идет о разговорах, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.
Архив нацбезопасности США рассекретил стенограммы переговоров президента России Владимира Путина и экс-президента США Джорджа Буша. Информацию публикует The National Security Archive.
Речь идет о разговорах двух лидеров, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.
Первая их встреча прошла в Словении, там между лидерами состоялся дружественный диалог, во время которого Буш назвал Россию частью западного мира.