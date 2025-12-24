В США рассекретили стенограммы разговоров Путина и Буша 3 24.12.2025, 20:16

2,678

Владимир Путин и Джордж Буш

Фото: National Security Archive

Речь идет о разговорах, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.

Архив нацбезопасности США рассекретил стенограммы переговоров президента России Владимира Путина и экс-президента США Джорджа Буша. Информацию публикует The National Security Archive.

Речь идет о разговорах двух лидеров, состоявшихся в 2001, 2005 и 2008 годах.

Первая их встреча прошла в Словении, там между лидерами состоялся дружественный диалог, во время которого Буш назвал Россию частью западного мира.

