Школьник построил Эйфелеву башню из 20 тысяч зубочисток
- 25.12.2025, 21:16
Видеофакт.
Житель города Нейпервилл, штат Иллинойс, Эрик Клейбл установил мировой рекорд, создав копию Эйфелевой башни UPI.
Клейбл рассказал, что увлекся строительством благодаря своему отцу, который работал гражданским инженером. Интерес к созданию моделей появился у него еще в детстве.
«Когда я был младше, меня очень увлекало создание вещей из палочек для эскимо», — отметил он.
В 2021 году, в возрасте 12 лет, Клейбл построил башню из палочек для мороженого высотой более 6 метров и тогда впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса. Позднее его достижение было побито, однако подросток вернул рекорд в октябре этого года, перейдя на новый материал — зубочистки.
По словам Клейбла, работа оказалась значительно сложнее из-за размера деталей. Несмотря на сложности, он смог собрать конструкцию, используя только зубочистки и клей, что позволило официально зафиксировать новый мировой рекорд.
Подросток не исключает, что продолжит работу с масштабными моделями и попробует побить собственное достижение еще раз.