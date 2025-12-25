Школьник построил Эйфелеву башню из 20 тысяч зубочисток 25.12.2025, 21:16

Видеофакт.

Житель города Нейпервилл, штат Иллинойс, Эрик Клейбл установил мировой рекорд, создав копию Эйфелевой башни UPI.

Клейбл рассказал, что увлекся строительством благодаря своему отцу, который работал гражданским инженером. Интерес к созданию моделей появился у него еще в детстве.

«Когда я был младше, меня очень увлекало создание вещей из палочек для эскимо», — отметил он.

В 2021 году, в возрасте 12 лет, Клейбл построил башню из палочек для мороженого высотой более 6 метров и тогда впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса. Позднее его достижение было побито, однако подросток вернул рекорд в октябре этого года, перейдя на новый материал — зубочистки.

По словам Клейбла, работа оказалась значительно сложнее из-за размера деталей. Несмотря на сложности, он смог собрать конструкцию, используя только зубочистки и клей, что позволило официально зафиксировать новый мировой рекорд.

Подросток не исключает, что продолжит работу с масштабными моделями и попробует побить собственное достижение еще раз.

