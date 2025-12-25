В США трое детей посмотрели уроки вождения на YouTube и угнали машину 1 25.12.2025, 21:39

иллюстративное фото

Полиция устроила погоню.

В штате Огайо (США) трое детей в возрасте 8, 11 и 12 лет угнали автомобиль, который впоследствии врезался в жилой дом. По данным полиции, перед этим малолетние преступники изучали видео на YouTube о том, как управлять машиной. Об этом сообщает издание KBTX.

Инцидент произошел в субботу, 20 декабря 2025 года, когда полиция попыталась остановить угнанный автомобиль. В результате погони машина вылетела с дороги и врезалась в здание, причинив незначительные повреждения. Находившиеся в доме люди не пострадали.

Как выяснилось, за рулем находился 11-летний ребенок. Все трое несовершеннолетних были задержаны при попытке скрыться с места происшествия.

Сообщается, что дети учились водить по видеоурокам на YouTube. Там же они, судя по опубликованным кадрам, узнали, как вскрыть рулевую колонку автомобиля и завезти машину не имея ключа.

После разбирательства их передали родителям, а материалы дела направят в суд по делам несовершеннолетних.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com