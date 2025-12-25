закрыть
25 декабря 2025, четверг, 22:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США трое детей посмотрели уроки вождения на YouTube и угнали машину

1
  • 25.12.2025, 21:39
В США трое детей посмотрели уроки вождения на YouTube и угнали машину
иллюстративное фото

Полиция устроила погоню.

В штате Огайо (США) трое детей в возрасте 8, 11 и 12 лет угнали автомобиль, который впоследствии врезался в жилой дом. По данным полиции, перед этим малолетние преступники изучали видео на YouTube о том, как управлять машиной. Об этом сообщает издание KBTX.

Инцидент произошел в субботу, 20 декабря 2025 года, когда полиция попыталась остановить угнанный автомобиль. В результате погони машина вылетела с дороги и врезалась в здание, причинив незначительные повреждения. Находившиеся в доме люди не пострадали.

Как выяснилось, за рулем находился 11-летний ребенок. Все трое несовершеннолетних были задержаны при попытке скрыться с места происшествия.

Сообщается, что дети учились водить по видеоурокам на YouTube. Там же они, судя по опубликованным кадрам, узнали, как вскрыть рулевую колонку автомобиля и завезти машину не имея ключа.

После разбирательства их передали родителям, а материалы дела направят в суд по делам несовершеннолетних.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип