В США трое детей посмотрели уроки вождения на YouTube и угнали машину

В США трое детей посмотрели уроки вождения на YouTube и угнали машину1
- 25.12.2025, 21:39
Полиция устроила погоню.
В штате Огайо (США) трое детей в возрасте 8, 11 и 12 лет угнали автомобиль, который впоследствии врезался в жилой дом. По данным полиции, перед этим малолетние преступники изучали видео на YouTube о том, как управлять машиной. Об этом сообщает издание KBTX.
Инцидент произошел в субботу, 20 декабря 2025 года, когда полиция попыталась остановить угнанный автомобиль. В результате погони машина вылетела с дороги и врезалась в здание, причинив незначительные повреждения. Находившиеся в доме люди не пострадали.
Как выяснилось, за рулем находился 11-летний ребенок. Все трое несовершеннолетних были задержаны при попытке скрыться с места происшествия.
Сообщается, что дети учились водить по видеоурокам на YouTube. Там же они, судя по опубликованным кадрам, узнали, как вскрыть рулевую колонку автомобиля и завезти машину не имея ключа.
После разбирательства их передали родителям, а материалы дела направят в суд по делам несовершеннолетних.