закрыть
26 декабря 2025, пятница, 0:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы главные претенденты на «Золотой мяч»

  • 26.12.2025, 4:02
Названы главные претенденты на «Золотой мяч»

Главный фаворит – нападающий мюнхенской «Баварии».

Goal обновил рейтинг претендентов на приз «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту года газетой France Football. Об этом сообщается на сайте издания.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн остается главным фаворитом на «Золотой мяч»-2026. За ним идут Эрлинг Холанд из английского «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из мадридского «Реала».

«Золотой мяч» по итогам 2025 года был вручен французскому форварду ПСЖ Усману Дембеле. На то, что форвард возьмет награду во второй раз подряд, можно поставить с коэффициентом 11,00.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип