В российском Красноярске строители метро устроили забастовку 1 26.12.2025, 14:13

1,010

Из-за невыплат зарплат.

Водители самосвалов из подрядной организации «Ангара-Строй», которая строит метро в Красноярске (РФ), объявили забастовку из-за задержки зарплат, передает NGS24.RU. Утром они перекрыли въезд на площадку, припарковав грузовики напротив краевого правительства. Один из участников забастовки рассказал, что основной субподрядчик — «Бамтоннельстрой» (БТС) — не выплачивает деньги с августа.

Другой собеседник издания отметил, что водители отказываются вывозить грунт со строительных площадок до погашения задолженности.

«В сентябре остановили проходки на улице Молокова. Работы там не ведутся, нигде об этом не говорится… На данный момент мы приостановили работы на Маркса и на площади Революции в связи с невыплатой», — уточнил он.

По его словам, на 16 декабря долг «Бамтоннельстроя-Красноярск» (дочерней структуры БТС) перед водителями составлял около 45 млн рублей. В этот день они направили письмо на имя гендиректора компании Константина Пономаренко о прекращении работы.

К водителям вышел представитель руководства «БТС-Красноярск» Владимир Федоров. Он признал, что компания действительно задерживает зарплату.

«Постоянно лихорадит строительство, потому что есть проблемы с отсутствием определенной части проектной документации… Нет фронта работ сегодня», — заявил Федоров.

На место забастовки также приехали сотрудники ДПС. Они выписали водителям штрафы за нарушение ПДД из-за парковки в неположенном месте и отсутствия техосмотра.

Заказчик строительства — краевой Центр транспортной логистики (ЦТЛ) — сообщил, что выплачивает деньги генеральному подрядчику — московской компании «Моспроект-3», а уже она независимо работает с БТС.

«Все, что положено по графику платежей, производства работ, регион в полном объеме выполняет», — заверили в ЦТЛ.

Ранее руководство «Бамтоннельстроя-Красноярск» заявляло о риске остановки работ и увольнения сотен сотрудников из-за нехватки денег. Гендиректор Константин Пономаренко рассказал в письме руководителю проекта «Метро Красноярск» АО «Бамтоннельстрой-Мост» Андрею Тимочкину, что у подрядчика нет средств на зарплаты, оплату материалов, выполненных работ и аренду техники, а также отсутствует фронт работ.

На первый этап проекта из федерального бюджета Красноярскому краю выделили инфраструктурный кредит в 89,2 млрд рублей. Линия включает шесть станций метро и охватывает участок от Октябрьского района до исторического центра города («Стрелка»). По плану ее должны построить к концу 2026 года. Второй этап включает еще три станции — от «Стрелки» до парка 400-летия Красноярска в Советском районе.

По данным Росстата, с января по октябрь общая задолженность по зарплате выросла в 6 раз — с 370 млн до почти 2,2 млрд рублей. С задержками и невыплатами столкнулись рабочие Волковского месторождения на Урале, «Ярославского судостроительного завода» (ЯСЗ), Кингисеппского механического завода (КМЗ), Сибирского института проектирования предприятий машиностроения («Сибпромпроект»), а также рабочие-вахтовики в Свердловской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Приморье, на Чукотке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com