26 декабря 2025, пятница, 14:40
Бывший политзаключенный Константин Золотых покинул Беларусь

  • 26.12.2025, 14:24
Бывший политзаключенный Константин Золотых покинул Беларусь
Константин Золотых

Он находится в Варшаве.

Директор газеты «Белорусы и рынок» и экс-политзаключённый Константин Золотых покинул Беларусь. Он поделился фото с семьей в «Фейсбуке». Сейчас бывший политзаключенный находится в Варшаве.

Золотых вышел на свободу 23 октября и наконец смог воссоединиться с семьёй.

Его задержали в мае 2022 года. Медиаменеджера судили за «разжигание вражды» и ещё по нескольким статьям. Суд направил его в колонию на 4 года.

