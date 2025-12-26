Бывший политзаключенный Константин Золотых покинул Беларусь 26.12.2025, 14:24

Константин Золотых

Он находится в Варшаве.

Директор газеты «Белорусы и рынок» и экс-политзаключённый Константин Золотых покинул Беларусь. Он поделился фото с семьей в «Фейсбуке». Сейчас бывший политзаключенный находится в Варшаве.

Золотых вышел на свободу 23 октября и наконец смог воссоединиться с семьёй.

Его задержали в мае 2022 года. Медиаменеджера судили за «разжигание вражды» и ещё по нескольким статьям. Суд направил его в колонию на 4 года.

