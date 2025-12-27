У Лаврова заявили, что в новому году Россия займется «защитой русских» по всему миру 7 27.12.2025, 9:55

Сергей Лавров

С подобных нарративов начиналось вторжение в Крым и на Донбасс.

Россия в 2026 году собирается бороться с «неоколониализмом» и защищать русскоговорящих людей, «где бы они ни заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, ключевой задачей внешней политики страны станет укрепление ее безопасности «во всех смыслах».

«Невзирая на расстояния, которые отделяют Россию от тех или иных стран, углубление нашего союзничества с соседями, забота и защита русских и русскоязычных живущих [будут во главе угла нашей работы]. Где бы они ни находились, они должны себя чувствовать под защитой Родины», — сообщил Рябков в интервью «России-1». Он выразил надежду на то, что в 2026 году по всем этим направлениям Москва добьется успехов.

Западные политики и разведки с начала войны в Украине регулярно предупреждают о том, что Кремль намерен напасть на одну или несколько стран НАТО уже в ближайшие годы. В июне глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявлял, что Москва может совершить провокацию в странах Балтии, обосновав это «защитой русскоязычного населения».

Он привел в пример операцию РФ по аннексии Крыма в 2014 году и отметил, что России достаточно отправить в Эстонию «зеленых человечков» для защиты якобы русскоязычного меньшинства. Так, отмечал Каль, президент Владимир Путин попытается проверить решимость НАТО по защите своих союзников.

В конце октября глава Минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что от Москвы не стоит ждать полномасштабного вторжения на территорию НАТО, но она может реализоваться сценарий «серой зоны» с задействованием своих частей, которые настраивают русскоязычное меньшинство в Эстонии против «нацистского режима». «Не успеешь оглянуться, как они уже аннексировали кусок Эстонии», — говорил глава ведомства.

