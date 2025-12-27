Треть Киева осталась без тепла из-за атаки РФ 27.12.2025, 12:52

В столице Украины ввели экстренные отключения света.

В результате комбинированной атаки России на Киев 27 декабря почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

Об этом сообщает Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

«В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.

Электричества нет в части районов левого берега», - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, в ночь на 27 декабря (российские войска осуществили комбинированный удар по Киеву https://charter97.org/ru/news/2025/12/27/667979/). В результате обстрела в нескольких районах столицы возникли пожары.

В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки дронов возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа.

В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

Известно об 11 пострадавших в столице Украины.

Кроме того, из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света.

