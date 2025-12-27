закрыть
27 декабря 2025, суббота, 19:33
Павел Северинец записал первое видео после освобождения

  • 27.12.2025, 18:27
Павел Северинец записал первое видео после освобождения

Экс-политзаключенный 5,5 лет провел за решеткой.

Один из лидеров белорусской оппозиции, соучредитель партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павел Северинец записал первое видео после освобождения, опубликовав его в новом личном телеграм-канале.

В нем он поблагодарил всех за поддержку во время заключения и за прием в странах, куда прибыли политзаключенные.

«Конечно, то, что нас вывезли из Беларуси — это беззаконие. Но я верю в то, что мы обязательно вернемся и обнимемся на родной земле. В тюрьме я отбыл 5,5 лет, в общем у меня их уже больше 11. Разговаривал все время по-белорусски, прошение о помиловании не подписывал, вины не признал. Хотя не осуждаю тех, кто это сделал», — рассказал он.

В завершение бывший политзаключенный прочитал свое стихотворение.

