NYT: США планируют ограничить въезд для граждан Беларуси 28.12.2025, 10:34

И еще 42 стран.

Власти США намерены изменить правила въезда в страну для граждан 43 государств, включая Россию и Беларусь. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с планами Госдепартамента США.

По сведениям издания, страны планируется разделить на три категории в зависимости от уровня ограничений.

В первую категорию войдут 11 стран, гражданам которых будет полностью запрещен въезд в США. Речь идет об Афганистане, Бутане, Венесуэле, Кубе, Иране, Ливии, Северной Корее, Сомали, Судане, Сирии и Йемене.

Во вторую категорию, по информации NYT, включены Россия и Беларусь, а также Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

Гражданам этих стран планируется разрешить въезд только в ограниченных случаях – прежде всего состоятельным предпринимателям. Туристические поездки и иммиграция для них будут закрыты.

В третью группу попали страны, которым США готовы предоставить 60 дней для устранения выявленных недостатков, в том числе отказ от предоставления данных о лицах, въезжающих в страну. По результатам этого срока их могут перевести либо в первую, либо во вторую категорию.

В промежуточный список включены Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве.

О планах президента США Дональда Трампа ввести так называемые «красный» и «оранжевый» списки стран стало известно на прошлой неделе. Сейчас, отмечает NYT, стал известен полный перечень государств, которые могут попасть под новые ограничения.

Инициатива по введению новых ограничений на въезд укладывается в более широкую миграционную политику президента США Дональда Трампа. В период его предыдущего президентского срока администрация уже вводила масштабные ограничения на въезд граждан отдельных стран, включая так называемый travel ban, мотивируя эти меры соображениями национальной безопасности и недостаточным уровнем миграционного контроля со стороны иностранных государств.

После возвращения Трампа в Белый дом его команда заявила о намерении ужесточить миграционную политику, расширить депортации и пересмотреть правила въезда для стран, которые, по оценке американских властей, не дают достаточных данных о своих гражданах или представляют повышенные риски с точки зрения безопасности. В рамках этого подхода администрация также анонсировала введение «красных» и «оранжевых» списков государств с различными уровнями ограничений.

Как ранее заявляли представители Белого дома, приоритет в новой политике будет отдаваться экономически выгодной миграции, тогда как туристические и гуманитарные въезды из ряда стран планируется существенно сократить или полностью закрыть.

