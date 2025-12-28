МАГАТЭ: На Запорожской АЭС объявили локальное перемирие между Украиной и РФ

МАГАТЭ: На Запорожской АЭС объявили локальное перемирие между Украиной и РФ1
- 28.12.2025, 15:08
Ожидается, что оно продлится несколько дней.
На Запорожской АЭС было объявлено временное перемирие между Украиной и Россией. Его объявили для проведения ремонтных работ.
Сейчас работы по ремонту линии электропередач уже выполняются. Об этом сообщает МАГАТЭ.
Отмечается, что перемирие было заключено при посредничестве МАГАТЭ. На момент публикации новости украинские или российские власти не комментировали объявление перемирия. «Энергоатом» также не предоставлял никаких комментариев относительно объявления перемирия на Запорожской АЭС.
Ожидается, что ремонтные работы продлятся несколько дней.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил обе стороны за то, что они согласовали временное «перемирие» с целью возобновления передачи электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской теплоэлектростанции, что укрепит ядерную безопасность, отметили в сообщении.