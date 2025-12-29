В США столкнулись два вертолета
Прямо в воздухе.
Два вертолета столкнулись в воздухе и упали в районе города Хаммонтон в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает New York Post.
Авиаинцидент произошел неподалеку от аэропорта Хаммонтона. После столкновения один вертолет упал в лесополосе, второй рухнул в районе городской застройки. На местах происшествия возникли пожары, которые сопровождаются густым черным дымом.
По данным журналистов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Точное количество людей, находившихся на борту воздушных судов, пока не установлено.
На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы. Район происшествия оцеплен. Причины столкновения выясняются, расследование ведут авиационные власти США.