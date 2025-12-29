В США столкнулись два вертолета 29.12.2025, 1:13

1,770

Прямо в воздухе.

Два вертолета столкнулись в воздухе и упали в районе города Хаммонтон в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает New York Post.

Авиаинцидент произошел неподалеку от аэропорта Хаммонтона. После столкновения один вертолет упал в лесополосе, второй рухнул в районе городской застройки. На местах происшествия возникли пожары, которые сопровождаются густым черным дымом.

По данным журналистов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пострадавший был доставлен в больницу. Точное количество людей, находившихся на борту воздушных судов, пока не установлено.

На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы. Район происшествия оцеплен. Причины столкновения выясняются, расследование ведут авиационные власти США.

