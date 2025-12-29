Какие законы заработают в Беларуси в 2026 году

Какие законы заработают в Беларуси в 2026 году1
- 29.12.2025, 10:45
Появится единая медкарта и изменятся нормы рабочей недели.
Каждый год в Беларуси меняется законодательство, и 2026-й не станет исключением.
Новые законы и правила касаются в том числе продажи рыбы и «ювелирки», обслуживания многоквартирных домов и оказания медпомощи гражданам, пишет tochka.by.
Кроме того, правительство установило нормы рабочих недель и дни отдыха в 2026 году.
Определены нормы рабочих недель в 2026 году
Минтруда и соцзащиты установило нормы по рабочим неделям в новом году.
Так, для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье норма составит 2024 часа.
А для шестидневной с выходным в воскресенье этот показатель не должен превышать 2019 часов.
В 2025-м нормы составляли 2007 и 2010 часов соответственно.
Названы дни отдыха в новом году
Совмин определил, когда будут большие выходные в 2026 году.
Новогодние каникулы ждут белорусов с 1 по 4 января (с четверга по воскресенье). При этом Рождество у православных будет в среду, 7 января.
Такие же большие (четырехдневные) выходные будут с 18 по 21 апреля (с субботы по вторник).
При этом рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу, 25 апреля.
Отдыхать три дня подряд будем в мае, июле и декабре 2026 года.
К сожалению, 8 марта, 9 мая и 7 ноября в 2026-м приходятся на календарные выходные.
Заводятся общие медкарты для всех пациентов
В январе 2026 года Минздрав планирует запустить централизованную информационную систему здравоохранения.
Благодаря ей пациенты получат единые электронные медицинские карты общего образца, а также доступ в личный электронный медкабинет.
Карту человеку создадут автоматически в поликлинике по месту жительства. В нее внесут все сведения о нем как пациенте.
По мнению разработчиков системы, это позволит уйти от ситуации, когда различные медучреждения страны заводят одному и тому же гражданину разные медкарты, когда он к ним обращается в тот или иной период своей жизни.
Врач сможет получать все нужные данные из такой общей медкарты, независимо от города, где живет пациент, и места своей работы.
А самому человеку через личный цифровой кабинет откроется доступ к информации о его здоровье и меддокументам в электронном виде. Кроме того, через кабинет он сможет записываться на приемы к врачам.
Появится также единая система, которая соберет результаты всех лабораторных исследований человека. Причем неважно, сданы анализы в частном или государственном медучреждении.
Сейчас централизованная инфосистема здравоохранения работает в тестовом режиме.
Вводятся правила продажи рыбы на рынках
С 1 февраля начнут действовать ветеринарные правила Минсельхозпрода для реализуемой на рынке рыбы.
Правила устанавливают требования к продукции, которую продают физлица, не являющиеся ИП.
Кроме того, документ регулирует проведение экспертизы такого товара.
В частности, в правилах сказано, что живая рыба не должна иметь механических повреждений, признаков заболеваний. Допускаются ранения на нижних и верхних челюстях при крючковом лове, незначительное покраснение поверхности в результате механических ударов.
Тогда как, например, раков с признаками ржавых пятен и перфораций панциря продавать на рынках нельзя.
Требования правил не распространяются на готовую кулинарную рыбную продукцию.
Расширяется сфера деятельности мобильных операторов
С 23 апреля операторы сотовой связи получат возможность выдавать гражданам потребительские микрозаймы без залога в безналичной форме.
Максимальная сумма займа составляет 200 базовых величин (в 2026-м это Br9000) в расчете на одного получателя на день заключения договора.
При этом молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет для заключения договора потребительского микрозайма нужно письменное согласие одного из законных представителей.
Все организации, которые вправе заниматься микрофинансированием в Беларуси, включены в спецреестр Нацбанка.
Обновляются санэпидтребования к жилым домам
С 1 мая вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические требования Минздрава к содержанию и эксплуатации жилых домов.
Так, если в многоквартирном доме произошла какая-либо авария (например, в системе водоснабжения, канализации или отопления вспомогательных помещений), ее последствия должны быть устранены в течение суток. Ранее оговаривался только срок ликвидации самой аварии.
Кроме того, сказано, что с 23:00 до 07:00 в многоквартирных жилых домах нельзя выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Исключение составляют сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.
В подъездах и подвалах домов, согласно новым правилам, не допускается наличие безнадзорных и диких животных, в том числе птиц, синантропных грызунов и насекомых. Получается, что держать там бездомных котов и собак, чтобы их подкармливать, будет нельзя.
Во вспомогательных помещениях, лифтах, общедоступных балконах и лоджиях, козырьках над входами в подъезды, приямках таких домов не должно быть отходов, сточных вод, останков животных или посторонних предметов.
Что касается придомовой территории многоквартирника, ее тоже нужно содержать в чистоте. На входе в дом должны стоять урны для сбора отходов, лежать решетки или другие устройства для очистки обуви.
Заканчивается продажа «ювелирки» в интернете
С 30 июня юрлица и ИП больше не смогут продавать белорусам ювелирные изделия через интернет-магазины.
Как сообщала Tochka.by, речь идет о реализации ювелирных изделий, произведенных в Беларуси, которые промаркированы кодами идентификации.
Возможность такой продажи появилась у фирм и предпринимателей с 1 марта 2025 года. Все продавцы должны иметь специальное разрешение (лицензию).