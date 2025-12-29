Какие законы заработают в Беларуси в 2026 году 1 29.12.2025, 10:45

Появится единая медкарта и изменятся нормы рабочей недели.

Каждый год в Беларуси меняется законодательство, и 2026-й не станет исключением.

Новые законы и правила касаются в том числе продажи рыбы и «ювелирки», обслуживания многоквартирных домов и оказания медпомощи гражданам, пишет tochka.by.

Кроме того, правительство установило нормы рабочих недель и дни отдыха в 2026 году.

Определены нормы рабочих недель в 2026 году

Минтруда и соцзащиты установило нормы по рабочим неделям в новом году.

Так, для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье норма составит 2024 часа.

А для шестидневной с выходным в воскресенье этот показатель не должен превышать 2019 часов.

В 2025-м нормы составляли 2007 и 2010 часов соответственно.

Названы дни отдыха в новом году

Совмин определил, когда будут большие выходные в 2026 году.

Новогодние каникулы ждут белорусов с 1 по 4 января (с четверга по воскресенье). При этом Рождество у православных будет в среду, 7 января.

Такие же большие (четырехдневные) выходные будут с 18 по 21 апреля (с субботы по вторник).

При этом рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу, 25 апреля.

Отдыхать три дня подряд будем в мае, июле и декабре 2026 года.

К сожалению, 8 марта, 9 мая и 7 ноября в 2026-м приходятся на календарные выходные.

Заводятся общие медкарты для всех пациентов

В январе 2026 года Минздрав планирует запустить централизованную информационную систему здравоохранения.

Благодаря ей пациенты получат единые электронные медицинские карты общего образца, а также доступ в личный электронный медкабинет.

Карту человеку создадут автоматически в поликлинике по месту жительства. В нее внесут все сведения о нем как пациенте.

По мнению разработчиков системы, это позволит уйти от ситуации, когда различные медучреждения страны заводят одному и тому же гражданину разные медкарты, когда он к ним обращается в тот или иной период своей жизни.

Врач сможет получать все нужные данные из такой общей медкарты, независимо от города, где живет пациент, и места своей работы.

А самому человеку через личный цифровой кабинет откроется доступ к информации о его здоровье и меддокументам в электронном виде. Кроме того, через кабинет он сможет записываться на приемы к врачам.

Появится также единая система, которая соберет результаты всех лабораторных исследований человека. Причем неважно, сданы анализы в частном или государственном медучреждении.

Сейчас централизованная инфосистема здравоохранения работает в тестовом режиме.

Вводятся правила продажи рыбы на рынках

С 1 февраля начнут действовать ветеринарные правила Минсельхозпрода для реализуемой на рынке рыбы.

Правила устанавливают требования к продукции, которую продают физлица, не являющиеся ИП.

Кроме того, документ регулирует проведение экспертизы такого товара.

В частности, в правилах сказано, что живая рыба не должна иметь механических повреждений, признаков заболеваний. Допускаются ранения на нижних и верхних челюстях при крючковом лове, незначительное покраснение поверхности в результате механических ударов.

Тогда как, например, раков с признаками ржавых пятен и перфораций панциря продавать на рынках нельзя.

Требования правил не распространяются на готовую кулинарную рыбную продукцию.

Расширяется сфера деятельности мобильных операторов

С 23 апреля операторы сотовой связи получат возможность выдавать гражданам потребительские микрозаймы без залога в безналичной форме.

Максимальная сумма займа составляет 200 базовых величин (в 2026-м это Br9000) в расчете на одного получателя на день заключения договора.

При этом молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет для заключения договора потребительского микрозайма нужно письменное согласие одного из законных представителей.

Все организации, которые вправе заниматься микрофинансированием в Беларуси, включены в спецреестр Нацбанка.

Обновляются санэпидтребования к жилым домам

С 1 мая вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические требования Минздрава к содержанию и эксплуатации жилых домов.

Так, если в многоквартирном доме произошла какая-либо авария (например, в системе водоснабжения, канализации или отопления вспомогательных помещений), ее последствия должны быть устранены в течение суток. Ранее оговаривался только срок ликвидации самой аварии.

Кроме того, сказано, что с 23:00 до 07:00 в многоквартирных жилых домах нельзя выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Исключение составляют сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.

В подъездах и подвалах домов, согласно новым правилам, не допускается наличие безнадзорных и диких животных, в том числе птиц, синантропных грызунов и насекомых. Получается, что держать там бездомных котов и собак, чтобы их подкармливать, будет нельзя.

Во вспомогательных помещениях, лифтах, общедоступных балконах и лоджиях, козырьках над входами в подъезды, приямках таких домов не должно быть отходов, сточных вод, останков животных или посторонних предметов.

Что касается придомовой территории многоквартирника, ее тоже нужно содержать в чистоте. На входе в дом должны стоять урны для сбора отходов, лежать решетки или другие устройства для очистки обуви.

Заканчивается продажа «ювелирки» в интернете

С 30 июня юрлица и ИП больше не смогут продавать белорусам ювелирные изделия через интернет-магазины.

Как сообщала Tochka.by, речь идет о реализации ювелирных изделий, произведенных в Беларуси, которые промаркированы кодами идентификации.

Возможность такой продажи появилась у фирм и предпринимателей с 1 марта 2025 года. Все продавцы должны иметь специальное разрешение (лицензию).

