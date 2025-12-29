В Казахстане предложили ограничить выезд из страны Назарбаеву

В Казахстане предложили ограничить выезд из страны Назарбаеву2
После его встречи с Путиным.
По мнению депутата Мажилиса Казахстана Ермурата Бапи, подобные поездки могут создавать риски для национальной безопасности. Он предложил ввести ограничения для бывших высокопоставленных чиновников, имеющих доступ к гостайне — в том числе и для Нурсултана Назарбаева.
Бапи также подверг критике экс-президента страны.
«Мне жалко человека, который не нашёл опоры у себя в стране, у своего народа. Теперь он вынужден за пределами страны искать поддержку. Это трагедия для экс-президента», — сказал депутат, слова которого приводит издание Orda.
Встреча Путина и Назарбаева прошла в субботу в Москве. По словам пресс-секретаря экс-президента Казахстана, визит носил личный характер. Представитель бывшего главы государства отрицает сведения о том, что Назарбаев покинул Казахстан и проживает в другой стране. Ранее некоторые медиа сообщали якобы о его отъезде в Турцию.