29 декабря 2025, понедельник, 14:51
В Казахстане предложили ограничить выезд из страны Назарбаеву

  • 29.12.2025, 14:14
В Казахстане предложили ограничить выезд из страны Назарбаеву
Нурсултан Назарбаев

После его встречи с Путиным.

По мнению депутата Мажилиса Казахстана Ермурата Бапи, подобные поездки могут создавать риски для национальной безопасности. Он предложил ввести ограничения для бывших высокопоставленных чиновников, имеющих доступ к гостайне — в том числе и для Нурсултана Назарбаева.

Бапи также подверг критике экс-президента страны.

«Мне жалко человека, который не нашёл опоры у себя в стране, у своего народа. Теперь он вынужден за пределами страны искать поддержку. Это трагедия для экс-президента», — сказал депутат, слова которого приводит издание Orda.

Встреча Путина и Назарбаева прошла в субботу в Москве. По словам пресс-секретаря экс-президента Казахстана, визит носил личный характер. Представитель бывшего главы государства отрицает сведения о том, что Назарбаев покинул Казахстан и проживает в другой стране. Ранее некоторые медиа сообщали якобы о его отъезде в Турцию.

