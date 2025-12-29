Почему Джона Уэйна обвиняли в уклонении от призыва 1 29.12.2025, 17:04

Джон Уэйн

Военный герой на экране так и не попал на фронт.

Образ актера Джона Уэйна прочно ассоциируется с военным героизмом и патриотизмом — на экране он «прошел» почти все войны США. Однако в реальности во время Второй мировой войны актер в армии не служил, из-за чего его нередко называют уклонистом от призыва. История, впрочем, сложнее, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Когда США вступили в войну после атаки на Перл-Харбор в 1941 году, Уэйну было 34 года. Он был женат и у него были дети, что позволяло получить отсрочку по семейным обстоятельствам. Кроме того, по возрасту он считался малопригодным для активных боевых действий.

Существуют и другие версии. По одной из них, Уэйн опасался, что война прервет его карьеру в Голливуде в момент, когда он только начал набирать популярность после фильма «Дилижанс». Биограф Марк Элиот утверждал, что актера также удерживали личные отношения. При этом известно, что Уэйн неоднократно пытался найти способ служить. Он обращался к режиссеру Джону Форду с просьбой помочь с зачислением и даже безуспешно подавал заявку в Управление стратегических служб США.

По словам биографов, отсутствие опыта реальной службы тяготило Уэйна всю жизнь и, возможно, подтолкнуло его к созданию откровенно патриотических фильмов позже. Несмотря на критику личности и взглядов актера, формально назвать его уклонистом от призыва оснований нет.

