Премьер-министр Литвы: Перевозчики должны протестовать на белорусской стороне 3.12.2025, 17:25

Инга Ругинене

Фото: Reuters

Белорусская сторона демонстрирует свою агрессию, удерживая машины.

Литовские перевозчики не могут вернуть свои грузовики из Беларуси, поэтому на следующей неделе планируют акцию протеста в Вильнюсе. Премьер-министр балтийской страны Инга Ругинене сказала, что протестовать они должны в Беларуси, которая организовала гибридную атаку против Литвы, пишет Delfi.lt.

«Перевозчики на самом деле должны протестовать на белорусской стороне, мы сделали все, чтобы машины могли перемещаться с первого дня, когда закрыли границу, мы ясно сказали, что разрешаем вернуться домой – перевозчикам и литовскому имуществу», – сказала в среду Ругинене.

По ее словам, белорусский режим с момента закрытия границы отрицал, что воздушная контрабанда - это гибридная атака против Литвы.

«Когда была открыта граница, мы увидели реальную картину, что белорусская сторона демонстрирует свою агрессию, удерживая машины на своей стороне, поэтому если уже протестовать, то надо протестовать против режима Лукашенко», – сказала Ругинене.

О планируемой акции протеста 2 декабря информировала ассоциация Linava.

Напомним, что из-за гибридной атаки со стороны Лукашенко в Литве провели целый ряд заседаний Комитета по нацбезопасности, этот вопрос обсуждается во всех форматах как в самой стране, так и на международном уровне.

Из-за воздушной контрабанды в конце октября была на месяц закрыта граница с Беларусью. Позже белорусский режим запретил литовским тягачам перемещаться на территории Беларуси. Сообщалось, что литовские перевозчики должны держать машины на специальных площадках в Беларуси.

Чтобы вернуть машины, Литва 20 ноября досрочно открыла границу с Беларусью, заметив, что ситуация с безопасностью улучшилась, метеозондов стало меньше. Правда, тягачи до сих пор не могут покинуть территорию Беларуси. По данным Linavа, в Беларуси застряли около 1200 тягачей, однако премьер утверждает, что речь идет о 280 тягачах.

