Литва прокомментировала возможность закрытия границы с Беларусью

За ночь на понедельник были зафиксированы 57 случаев контрабандных воздушных шаров.

После рекордного наплыва контрабандных шаров из Беларуси заместитель министра внутренних дел Вайдас Якштас говорит, что в качестве меры ответа правительство пока не рассматривает закрытие границы, однако не исключает, что такое решение может быть принято в будущем, сообщает alfa.lt.

«Идея (закрыть границу) всегда есть. Пока действительно не планируем закрывать границу, потому что, видимо, это было бы больше как дипломатическая мера воздействия, которая не решает проблему по сути», — заявил он журналистам в понедельник.

По словам заместителя министра, только за ночь на понедельник были зафиксированы 57 случаев контрабандных воздушных шаров.

«Нужно искать другие меры, которые помогли бы достичь результата, но мы никогда не исключаем все возможности», — заверил он. В понедельник Министерство экономики и инноваций (EIM) также сообщило, что три консорциума представили лучшие технологические решения для борьбы с контрабандными шарами — их представляют компании «IT Logika», «Teltonika» и «Dangaus šviesos», компании получат финансирование в размере 1 млн евро.

По словам Якштаса, это мера поможет решать вызовы контрабандных шаров в долгосрочной перспективе.

