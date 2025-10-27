«С одной точки можно запустить десять шаров» 4 27.10.2025, 16:39

Контрабандист и бывший пограничник рассказали, зачем Беларусь забрасывает Литву и Польшу зондами.

Литва закрыла границу с Беларусью из-за массового прибытия метеозондов с контрабандными белорусскими сигаретами. Только 26 октября литовские радары зафиксировали 66 таких объектов. Снова временно пришлось закрыть Вильнюсский аэропорт. Раньше аналогичные прилеты фиксировала Польша. О том, что стоит за полетами воздушных шаров, MOST поговорил с бывшим контрабандистом Георгием и бывшим белорусским пограничником Виталием (имена изменены).

До недавнего времени метеозонды использовались исключительно для сбора данных о погоде. Наполненные газом — чаще всего гелием или водородом, — они поднимались в атмосферу, неся на борту легкие датчики весом всего несколько сот граммов. Бывало, что такие зонды пересекали границы, но это происходило случайно, из-за изменившегося направления ветра. Поэтому такие случаи не приводили к международным скандалам.

С конца 2023 года стали появляться сообщения об использовании метеозондов для контрабанды сигарет в Литву и Польшу. Считается, что такой способ стал популярным после того, как обе страны усилили контроль на наземной границе с развитием миграционного кризиса. Сильный ветер часто относит шары далеко от мест предполагаемой посадки, но контрабандисты снабжают их GPS-датчиками.

По другой версии, такие шары — новый формат гибридной атаки, организованный режимом Лукашенко или, по меньшей мере, с его согласия.

Контрабандист: «С одной точки можно запустить десять шаров»

Георгий занимался контрабандой сигарет на белорусско-польском направлении около 10 лет.

Он считает, что использовать зонды контрабандисты стали из-за жесткого контроля на сухопутной границе.

— Больше года их запускают. На один шар нужно примерно три баллона газа. Его надувают, потом делают небольшую дырку иголкой и запускают за 15—20 километров от границы. Он набирает высоту. Внутри установлен трекер с GPS-датчиком для человека на другой стороне. С одной точки можно запустить десять шаров, и все они приземлятся в разных местах. Они неуправляемые, поэтому падают где угодно. Иногда ветер меняется, и они возвращаются в Беларусь, — рассказывает Георгий.

Баллоны для запуска зондов.

Фото: ГПК

«Потери большие, но заработать можно»

По словам бывшего контрабандиста, для контрабанды использовали и дроны, но сейчас на белорусской границе с ними находиться стало слишком опасно. С метеозондами контрабандистов в Беларуси, правда, тоже задерживали.

Георгий говорит, что один шар может поднять в небо 1,5—2 тыс. пачек сигарет — это не менее 40—50 килограммов. Например, зонд с таким количеством сигарет нашли в сентябре в Белостоке, около гипермаркета Auchan.

— Себестоимость метеозонда для контрабандиста — примерно 350 долларов. Полет зависит от направления ветра. Шары поднимаются очень высоко — бывает, до 10 тыс. метров, а потом начинают снижаться. Потери большие, но даже с ними все равно можно заработать, — говорит Георгий.

Купить метеозонд можно в интернете. MOST удалось найти одно из таких объявлений на сайте Avito, он выставлен за 2 тыс. российских рублей (или около 25 долларов). Продавец находится в Гродно.

Скриншот объявления на Avito

«Метеозондов станет еще больше»

Если контрабандисты попадаются, то, как правило, на польской и литовской стороне, когда ищут и забирают груз на месте падения.

В Литве не исключают, что за запуском метеозондов могут стоять представители белорусских спецслужб.

Георгий не верит в версию, что режим Лукашенко специально запускает метеозонды в соседние страны, чтобы посеять панику. Хотя считает, что некоторые белорусские службы могут быть заинтересованы в этой схеме — ради заработка.

— Скоро начнутся ветра и зима, метеозондов станет еще больше. Работать с ними сложно, но ситуация сейчас такая. Пока не будет налажено сотрудничество между белорусскими ведомствами и ЕС, проблема останется нерешенной, — резюмирует Георгий.

Фото: ГПК

Фото: ГПК

Пограничник: «Не похоже на рядовых контрабасов»

Виталий много лет отдал погранслужбе, но уволился после событий 2020 года. Сейчас он находится в вынужденной эмиграции.

Виталий, напротив, не исключает, что массовые прилеты зондов — это новая схема давления.

— Очень уж большие риски тупо потерять товар, не так много котрабасов (контрабандистов. — Прим. MOST) могут себе такое позволить, — считает он. — Давайте посчитаем маржу, сколько они заработают с 2000 пачек. В Польше пачка сигарет стоит 4 евро. То есть очень грубо они имеют по 2 евро с пачки. Итого 4000 евро. Минус затраты — пусть будет 3000 евро. Частая прибыль — 800‑1000 евро с одного зонда. При возможности потерять 2200. Х***я какая-то.

Он отмечает, что риски не доставить товар тем выше, чем сильнее внимание литовской стороны.

— Если литовцы закрывают аэропорт, значит, они знают, что зонды летят. Значит, пограничники на ушах. Значит, контрабасы сидят под плинтусом. Так зачем так рисковать?

«Режиму эта дружба сейчас как воздух нужна»

К тому же бывший пограничник обращает внимание на очень большой объем переброски.

— 60 метеозондов — это уже никак не похоже на рядовых контрабасов. Они работают тихо, не в их интересах так обращать на себя внимание.

Виталий считает более вероятным, что так режим Лукашенко пытается надавить на Литву для организации переговоров.

— Режим наглядно демонстрирует: смотрите, мы можем с ним (новым способом контрабанды. — Прим. MOST) бороться, давайте дружить как раньше. Им эта дружба сейчас как воздух нужна.

