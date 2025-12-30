Литва готовит мосты на границе с Беларусью к подрыву 1 30.12.2025, 15:24

1,666

Фото: E. Ovčarenko / BNS

На мостах устанавливаются специальные инженерные конструкции.

Минобороны Литвы распорядилось подготовить мосты на границе с Россией и Беларусью к возможному размещению взрывчатых веществ. Об этом сообщает общественный вещатель LRT со ссылкой на представителей военного ведомства.

По их данным, на мостах устанавливаются специальные инженерные конструкции, позволяющие при необходимости закрепить взрывчатку. Конкретные объекты и подъездные дороги выбираются с учётом особенностей местности и их значения для системы обороны страны.

В Минобороны также сообщили, что в приграничных районах уже созданы несколько десятков пунктов хранения инженерных заграждений, включая противотанковые. Кроме того, ведутся работы по углублению ирригационных каналов, которые могут использоваться в качестве дополнительных оборонительных рубежей.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Балтийская линия обороны», решение о создании которого страны Балтии приняли в начале 2024 года. Цель проекта — укрепление восточной границы НАТО и подготовка к возможным военным угрозам. Летом 2025 года Литва также установила противотанковые заграждения на ряде пограничных пунктов с Беларусью.

Ранее также сообщалось, что Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В Минобороны страны заявили, что решение связано с ухудшением ситуации в сфере региональной безопасности и войной в Украине, подчеркнув, что выход из соглашения не означает отказа от соблюдения норм международного гуманитарного права.

