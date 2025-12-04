Porsche рассказала о преимуществе своего электрокроссовера Cayenne 1 4.12.2025, 16:37

По данным компании, он даже лучше бензиновой версии.

Новый электрический Cayenne от Porsche удивил инженеров компании своей способностью покорять бездорожье. Несмотря на рекордный вес — около 5,830 фунтов (около 2,645 кг) — электромобиль, по словам представителей марки, оказывается “намного лучше” на сложных участках, чем бензиновая версия, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Михаэль Шетцле, вице-президент линии Cayenne, отметил, что команда изначально ожидала, что EV будет сопоставим с бензиновым вариантом. Однако испытания в Дубае показали другой результат: «Это невероятно. На дюне легко управлять мощностью, можно идеально регулировать тягу. Это гораздо проще, чем на двигателе внутреннего сгорания».

Опциональный пакет Offroad повышает дорожный просвет до 24 см и угол въезда до 25 градусов, а также включает доработанные подвеску, колеса и систему активной стабилизации Porsche Active Ride System.

Помимо бездорожья, новый Cayenne Electric сохраняет возможности для буксировки: электромобиль способен тянуть до 3,500 кг, что совпадает с предыдущими моделями. При этом Porsche подчеркивает, что реальный запас хода будет зависеть от нагрузки, скорости и условий пути.

Таким образом, новый электрокроссовер сочетает практичность, присущую Cayenne, с преимуществами электрической трансмиссии, демонстрируя плавное распределение мощности, удобство управления и высокую эффективность на сложном рельефе.

Этот шаг подтверждает, что Porsche продолжает развивать линейку Cayenne, делая ее интересной не только для городских условий, но и для активного отдыха и внедорожных приключений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com